



Разведка: Россия готовится к длительной войне

По наблюдениям украинской военной разведке, Россия проводит подготовку к длительной войне.



Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки при минобороны Украины.



"Проведенные Путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса России свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение", - утверждают в украинской разведке.



Отмечается, что эти действия "усиление потенциала России и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы".



В разведке подчеркнули, что попытки РФ привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим, свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке России к продолжению широкомасштабной долговременной войны.