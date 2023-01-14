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Разведка: Россия готовится к длительной войне
14.01.2023 10:02 Ольга Белозерова

Разведка: Россия готовится к длительной войне

По наблюдениям украинской военной разведке, Россия проводит подготовку к длительной войне.

Об этом говорится в сообщении Главного управления разведки при минобороны Украины.

"Проведенные Путиным мероприятия реорганизации экономики и военно-промышленного комплекса России свидетельствуют о подготовке перевода России на военное положение", - утверждают в украинской разведке.

Отмечается, что эти действия "усиление потенциала России и создание условий для проведения операций, которые были спланированы в самом начале войны, но неудачно реализованы".

В разведке подчеркнули, что попытки РФ привлечь все военные ресурсы на продолжение войны в Украине и недавнее назначение начальника генерального штаба ВС РФ Герасимова новым командующим, свидетельствуют не только о военных неудачах России, но и о подготовке России к продолжению широкомасштабной долговременной войны.

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