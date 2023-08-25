



Разведка "приземлила" российский вертолет Ми-8 в Харьковской области. Фото

Главное управление разведки Украины обнародовало новые фото приземления российского Ми-8 в Харьковской области.



Фотографии сделаны сразу после ликвидации двух членов экипажа, которые не подозревали, что их ждет засада. Вертолет принадлежал полку, базировавшемуся на Дальнем востоке России, на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.



Спецоперация ГУР по выманиванию пилота называлась "Синица". Разведчики "вдохновились" операцией "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад - тогда иракский пилот похитил самый современный на тот момент советский Миг-21.





