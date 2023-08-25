Новости » События в Украине
Разведка "приземлила" российский вертолет Ми-8 в Харьковской области. Фото
25.08.2023 11:06 Раиса Вовк

Разведка "приземлила" российский вертолет Ми-8 в Харьковской области. Фото

Главное управление разведки Украины обнародовало новые фото приземления российского Ми-8 в Харьковской области.

Фотографии сделаны сразу после ликвидации двух членов экипажа, которые не подозревали, что их ждет засада. Вертолет принадлежал полку, базировавшемуся на Дальнем востоке России, на аэродроме "Черниговка" в Приморском крае.

Спецоперация ГУР по выманиванию пилота называлась "Синица". Разведчики "вдохновились" операцией "Бриллиант", которую провел в 1966 году израильский Моссад - тогда иракский пилот похитил самый современный на тот момент советский Миг-21.


Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK
Mignews.com




Опросы