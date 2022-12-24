



Разведка: Иран пока отказывается поставлять ракеты России

Иран пока отказался поддержать Россию поставками баллистических ракет.



Об этом заявил глава Главного управления разведки минобороны Украины Валерий Буданов в интервью New York Times.



"Иран не спешит это делать по понятным причинам, потому что как только Россия выпустит первые ракеты, санкционное давление на Иран усилится", - заявил он.



Однако, как подчеркнул Буданов, Россия приобрела у Ирана 1700 дронов-камикадзе Shahed, которые поставляются партиями.