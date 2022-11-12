



Разведка: Иран и РФ заключили контракт на поставку 1750 дронов

Представитель Главного управления разведки министерства обороны Украины Вадим Скибицкий высказался о поставках иранских дронов в Россию.



"По данным военной разведки Украины летом этого года был заключен контракт РФ с Ираном по поставке около 1750 беспилотных летательных аппаратов двух видов - Shahed и Mohajer. Первая партия таких БПЛА, поступившая в Россию, составляла около 350 единиц, вторая - около 250 единиц.



Из-за влияния санкций, влияющих на производство вооружений, в России есть дефицит современных вооружений. Поэтому РФ пытается приобрести вооружение у других стран - мировых изгоев", - заявил Скибицкий.



Представитель ГУР отметил, что разведка Украины подтвердила информацию о подготовке проекта договоренности о поставках иранских баллистических ракет в Россию.



