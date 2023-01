Разведка Британии рассказала, что сейчас происходит в Соледаре и Бахмуте

Наступление на Соледар было предпринято с целью окружить Бахмут. Однако украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи. Об этом сообщает Министерство обороны Великобритании в Twitter.



Как отмечается в сводке, в последние четыре дня российские войска и силы "Вагнера" провели тактическое наступление на небольшой донбасский город Соледар и, вероятно, контролируют большую часть населенного пункта.



"Соледар находится в 10 км к северу от Бахмута, захват которого, вероятно, продолжает оставаться главной оперативной задачей России", - отмечается в сообщении.



По данным британской разведки, наступление на Соледар, скорее всего, является попыткой обойти Бахмут с севера и разрушить украинские пути сообщения.

В Соледаре бои велись в том числе за входы в заброшенные 200-километровые туннели соляных шахт, которые проходят под районом. Обе стороны, вероятно, обеспокоены тем, что их могут использовать для проникновения в тыл.



"Несмотря на усилившееся давление на Бахмут, Россия вряд ли сможет сразу же окружить город, потому что украинские силы сохраняют стабильные глубокие оборонительные рубежи и контролируют пути снабжения", - говорится в сообщении Минобороны Британии.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine - 10 January 2023



Find out more about the UK government's response: https://t.co/aFDNytdSEu



🇺🇦 #StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/5Bg8NCKRNt