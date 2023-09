Разведка Британии объяснила, почему армия РФ не способна к новому наступлению

Вероятность нового наступления российских войск снижается, поскольку новосозданная 25-я общевойсковая армия РФ развертывается по частям для укрепления растянувшейся линии фронта.



Об этом сообщается в отчете Министерства обороны Соединенного Королевства Великобритании и Северной Ирландии.



"С середины сентября 2023 года Россия с высокой долей вероятности впервые ввела в бой части новой 25-й общевойсковой армии. С конца августа 2023 года началось выдвижение этого соединения на территорию Украины", - отмечается в отчете.



Согласно данным, подразделения двух маневренных компонентов 25 ОА - 67-й мотострелковой дивизии и 164-й отдельной мотострелковой бригады - ведут боевые действия на фронте в секторе западнее Северодонецка и Кременной, на границе Донецкой и Луганской областей.



"С начала вторжения Россия лишь в редких случаях сохраняла неизменными армейские группировки, которые могли бы стать основой для нового крупного наступательного удара. Учитывая, что 25 ОА, по всей видимости, развертывается по частям для укрепления растянутой линии фронта, вероятность нового согласованного наступления российских войск в ближайшие недели снижается", - убеждены эксперты британской разведки.



