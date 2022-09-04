



Разведка: 40% военной техники россиян небоеспособна

40% военной техники, которая поступает на вооружение новых российских подразделений, небоеспособна.



Такое заявление сделал представитель военной разведки Украины Вадим Скибицкий.



По его словам, все подразделения, формирующиеся в РФ, получают на вооружение еще советские образцы оружия, которые снимаются с баз хранения и арсеналов.



"По нашим оценкам, 40 процентов военной техники небоеспособна. Ее нужно ремонтировать и приводить в порядок", - заявил Скибицкий.



Представитель разведки отметил, что история с формированием в РФ третьего армейского корпуса может затянуться до ноября, потому что нужно укомплектовать корпус людьми и техникой.



В свою очередь министр по охране окружающей среды и природных ресурсов Украины Руслан Стрелец заявил, что с начала полномасштабной войны силы РФ выпустили по Украине 3,5 тысячи ракет. По его словам, около 200 тысяч квадратных километров площади Украины нуждаются в разминировании.