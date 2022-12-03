Новости » События в Украине
Разоблачены инициаторы псевдореферендума в Луганской области
03.12.2022 14:30 Алина Груднева

Разоблачены инициаторы псевдореферендума в Луганской области

СБУ установила личности пятерых "депутатов народного совета ЛНР III созыва", способствовавших псевдореферендума о "присоединении" к России захваченных районов Луганской области.

 
В сентябре они инициировали голосование, после чего обратились к главарю террористов Пасечнику по поводу подписания незаконного документа.
 
Среди фигурантов оказался родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств за особо тяжкие преступления. Все пятеро лиц после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.
 
После начала полномасштабной войны они выполняли задачи Кремля по подготовке и проведению "фейкового плебисцита". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы