



Разоблачены инициаторы псевдореферендума в Луганской области

СБУ установила личности пятерых "депутатов народного совета ЛНР III созыва", способствовавших псевдореферендума о "присоединении" к России захваченных районов Луганской области.

В сентябре они инициировали голосование, после чего обратились к главарю террористов Пасечнику по поводу подписания незаконного документа.

Среди фигурантов оказался родственник "мэра Луганска", который находится под санкциями Украины и западных государств за особо тяжкие преступления. Все пятеро лиц после 2014 начали сотрудничать с местной оккупационной администрацией РФ.

После начала полномасштабной войны они выполняли задачи Кремля по подготовке и проведению "фейкового плебисцита".