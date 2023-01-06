



Раненый в Украине израильтянин назвал выживание "чудом"

Гражданин Израиля Тихина Ганди (Tichina Gandhi), который недавно был ранен во время военных действий в Украине, назвал свою историю выживания "чудом".



Об этом сообщает Ynet.



Раненый мужчина является жителем Нетании. Он выздоравливает в киевской больнице после серьезного ранения, полученного две недели назад во время боев. Ганди сначала был эвакуирован в больницу в Харькове с травмами ног и лица, а затем переведен в Киев.



Как утверждается, он присоединился к украинской армии через месяц после российского вторжения.



"Я не мог вынести мысли, что танки идут в Одессу, мой город, в еврейскую общину, место, где я вырос. Я не мог смотреть со стороны. Я должен был присоединиться к борьбе", - заявил мужчина.



Также Ганди описал, как он был ранен: "Нас было четверо солдат, проводивших операцию в лесу, двое впереди, а мы с другом сзади. Первые двое наступили на взрывчатку и погибли на месте, мы с другом тоже наступили на взрывчатку и получили ранения. Из-за тяжелых травм ног мы какое-то время ползали на руках по лесу, чтобы добраться до солдат, которые могли бы нас вылечить. То, что я остался жив, - это самое большое чудо".



Как гражданин Израиля, он был доставлен в больницу в Киеве в среду при содействии израильской группы добровольного реагирования ZAKA и Министерства иностранных дел.