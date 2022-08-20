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Ракетный удар по Вознесенску: новые данные о пострадавших
20.08.2022 17:24 Ольга Белозерова

Ракетный удар по Вознесенску: новые данные о пострадавших

Появились новые данные о пострадавших в результате ракетного обстрела города Вознесенск в Николаевской области. Напомним, ракета попала в пятиэтажный жилой дом.

По состоянию на 16:00 известно о 12 пострадавших, среди которых 9 взрослых и 3 детей. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера прокуратуры Николаевской области Валерии Власовой. 

Как сообщается, трое взрослых и двое детей были госпитализированы.

Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о девяти пострадавших, включая четверых детей. 

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