



Ракетный удар по Вознесенску: новые данные о пострадавших

Появились новые данные о пострадавших в результате ракетного обстрела города Вознесенск в Николаевской области. Напомним, ракета попала в пятиэтажный жилой дом.



По состоянию на 16:00 известно о 12 пострадавших, среди которых 9 взрослых и 3 детей. Об этом сообщает "Суспільне" со ссылкой на спикера прокуратуры Николаевской области Валерии Власовой.



Как сообщается, трое взрослых и двое детей были госпитализированы.



Ранее глава Николаевской ОВА Виталий Ким сообщал о девяти пострадавших, включая четверых детей.