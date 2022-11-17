



Ракетный удар по Украине нанесен с территории волгоградской области

В рамках "спецоперации" последовала очередная ракетная атака по целям на Украине. Пуски произведены также из Волгоградской области, передает в четверг региональный Telegram-канал "Мобилизация. Волгоградская область".



В сообщении говорится, что «два борта Ту-95МС произвели пуск ракет с территории Волгоградской области».



«На 12 часов поражены цели в Винницкой, Львовской, Киевской, Харьковской, Николаевской, Одесской, Днепропетровской областях», – информирует Telegram-канал.



В результате ракетной атаки в Киевской области пропали сотовая связь и мобильный интернет, аварийные отключения света зафиксированы в Полтавской и Днепропетровской областях.



Также поражены объект газовой промышленности в Харьковской области и завод «Южмаш» в Днепропетровской области.