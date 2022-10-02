



Ракетный удар по Сватово: убит командир дивизии и более 100 солдат

Командир российской 144-й мотострелковой дивизии генерал-майор Олег Цоков был тяжело ранен в результате попадания высокоточного боеприпаса в его штаб под Сватове. Несколько высокопоставленных офицеров его штаба были убиты.



Атака произошла, скорее всего, утром 20 сентября и уничтожила 10 зданий. Это была скоординированная атака HIMARS, так как некоторые здания были поражены с почти хирургической точностью, а другие остались целыми.



В дополнение к этому удару, были поражены базы снабжения. Две из них были расположены в самом Сватове, а две других - к северу и югу от города.



Появилась дополнительная информация об артиллерийском ударе по штабу 144-й мотострелковой дивизии, расположенному в Сватове. В этой атаке был убит командир, а также несколько человек из его штаба. По слухам, у русских, возможно, более 100 убитых и множество уничтоженных машин.

