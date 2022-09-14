



Ракетный удар по Карачуновскому водохранилищу. Ингулец вышел из берегов

Россия нанесла ракетный удар по гидротехсооружениям на Карачуновском водохранилище



В Ингульце резко поднялся уровень воды.



Стало известно о поднятии в реке уровня воды после ракетной атаки по городской инфраструктуре. Это произошло, когда часть ракет попали ниже ватерлинии дамбы Карачуновского водохранилища – дамба получила некоторые разрушения, из-за чего Ингулец поднялся.



Это осложняет жизнь не только криворожцам, у чьих домов протекает река, но и ВСУ на Южном направлении фронта. В частности, на Андреевском участ

Сносимый течением мост через Ингулец и превращенные в водопады речные пороги после ракетного удара по Карачуновскому водохранилищу pic.twitter.com/vX8zOq4pTZ — Артем (@A_Yuzhakov) September 14, 2022

ке, ставшем точкой одних из самых ожесточенных боев, теперь зоны контроля ВСУ и ВС РФ отделяет не мелеющая река, через которую легко навести понтонную переправу, а сильная водная преграда.К этому моменту уже известно, что река Ингулец поднялась на 2,5 метра – поток воды сносит переправы и подтапливает прибрежные территории.