Ракетный удар по Карачуновскому водохранилищу. Ингулец вышел из берегов
Россия нанесла ракетный удар по гидротехсооружениям на Карачуновском водохранилище
В Ингульце резко поднялся уровень воды.
Стало известно о поднятии в реке уровня воды после ракетной атаки по городской инфраструктуре. Это произошло, когда часть ракет попали ниже ватерлинии дамбы Карачуновского водохранилища – дамба получила некоторые разрушения, из-за чего Ингулец поднялся.
Это осложняет жизнь не только криворожцам, у чьих домов протекает река, но и ВСУ на Южном направлении фронта. В частности, на Андреевском участ
К этому моменту уже известно, что река Ингулец поднялась на 2,5 метра – поток воды сносит переправы и подтапливает прибрежные территории.