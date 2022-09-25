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Ракетный удар по Херсону: ликвидирован экс-депутат Верховной Рады
25.09.2022 09:48 Алина Груднева

Ракетный удар по Херсону: ликвидирован экс-депутат Верховной Рады

ВСУ нанесли удар по отелю в Херсоне, где жили пропагандисты, россияне и коллаборанты.

 
По предварительным данным, ликвидирован экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, переметнувшийся на сторону РФ 
 
Подробности об ударе по отелю уточняются. Официального подтверждения о ликвидации Журавко пока что нет.

Он представлял "Партию регионов" в V и VI созывах парламента. В 2014 году переехал в РФ, а в нынешнем году вернулся в Херсон.

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