



Ракетный удар по Херсону: ликвидирован экс-депутат Верховной Рады

ВСУ нанесли удар по отелю в Херсоне, где жили пропагандисты, россияне и коллаборанты.

По предварительным данным, ликвидирован экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, переметнувшийся на сторону РФ

Подробности об ударе по отелю уточняются. Официального подтверждения о ликвидации Журавко пока что нет.



Он представлял "Партию регионов" в V и VI созывах парламента. В 2014 году переехал в РФ, а в нынешнем году вернулся в Херсон.