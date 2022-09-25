Ракетный удар по Херсону: ликвидирован экс-депутат Верховной Рады
ВСУ нанесли удар по отелю в Херсоне, где жили пропагандисты, россияне и коллаборанты.
По предварительным данным, ликвидирован экс-депутат Верховной Рады Украины Алексей Журавко, переметнувшийся на сторону РФ
Подробности об ударе по отелю уточняются. Официального подтверждения о ликвидации Журавко пока что нет.
Он представлял "Партию регионов" в V и VI созывах парламента. В 2014 году переехал в РФ, а в нынешнем году вернулся в Херсон.
Он представлял "Партию регионов" в V и VI созывах парламента. В 2014 году переехал в РФ, а в нынешнем году вернулся в Херсон.