



Ракетный удар по дому в Днепре: IsraAID оказывает помощь

Израильская организация экстренной помощи IsrAID направила своих сотрудников в Днепр для помощи в реагировании на разрушительный российский ракетный удар по жилому дому.



Об этом сообщает Times of Israel.



В заявлении организации говорится, что психологи, обученные IsrAID, оказывают бесплатную поддержку семьям и службам экстренного реагирования в четырех больницах Днепра.



Организация также предоставила продовольствие и другую помощь, включая одеяла, жителям города и семьям, пострадавшим от атаки.



"Помимо физической и медицинской помощи очень важно, чтобы эти семьи и лица, оказывающие первую помощь, имели доступ к психологической помощи. Мы рады, что эта группа психологов находится на месте и может поддержать выживших, помогая им повысить устойчивость и оправиться от этого тяжелого события", - сказал координатор защиты IsraAID в Украине Тимофей Дружинин.



Напомним, что в результате удара российской ракеты по жилому дому в Днепре погибли больше 40 человек.



