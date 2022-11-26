



Ракетный удар по Днепру: увеличилось количество пострадавших

Глава Днепропетровской ОВА Валентин Резниченко сообщил обновленную информацию о пострадавших после ракетного удара по жилому кварталу Днепра: пострадали 13 человек, в том числе 17-летний юноша. Четверо из них в больнице.



Ракеты, выпущенные армией РФ в субботу 26 ноября, попали в частный сектор – частично или полностью разрушены не менее семи домов, сообщили местные власти.



Мэр Днепра Борис Филатов уточнил, что в результате удара не пострадали городские коммуникации и инфраструктура, но произошло автоматическое отключение нескольких трансформаторных подстанций.



