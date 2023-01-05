Новости » События в Украине
05.01.2023 12:50 Аркадий Бочаровский

Ракетный обстрел накрыл комендатуру и скопление людей в Васильевке

Во вторник, 4 января, в соцсетях появились сообщения об ударе по расположению российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.

Позже эту информацию подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав видео с места событий.

По версии в социальных сетях, накрыта комендатура и скопление военных, на месте - десятки жертв.

По официальной российской версии, обстрелян жилой дом, погибли пять человек.

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