



Ракетный обстрел накрыл комендатуру и скопление людей в Васильевке

Во вторник, 4 января, в соцсетях появились сообщения об ударе по расположению российских войск во временно оккупированной Васильевке Запорожской области.



Позже эту информацию подтвердили в Управлении стратегических коммуникаций ВСУ, обнародовав видео с места событий.



По версии в социальных сетях, накрыта комендатура и скопление военных, на месте - десятки жертв.



По официальной российской версии, обстрелян жилой дом, погибли пять человек.