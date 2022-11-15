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Ракетная атака по городам Украины: взрывы во Львове и Ровно, города обесточены
15.11.2022 16:43 Раиса Вовк

Ракетная атака по городам Украины: взрывы во Львове и Ровно, города обесточены

Россияне ударили по Львову. В областном центре было слышно несколько громких взрывов. Об этом сообщает мэр Львова Андрей Садовый.

В результате обстрела часть города осталась без электроснабжения. По информации главы Львовской ОВА Максима Козицкого в регионе также отработали силы ПВО.

По данным мэра Ровно Александра Третьяка, российские военные нанесли ракетный удар по объекту критической инфраструктуры, в результате чего некоторые части города остались без электричества.

Также очевидцы сообщают о новых взрывах в Киеве.

 

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