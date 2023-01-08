



Ракет все меньше: способна ли Россия на новые массированные атаки

В результате массированных обстрелов Украины Россия потратила значительное количество ракет, что приводит к вопросу, может ли армия РФ продолжать такие атаки.



В Институте изучения войны (ISW) считают, что Россия все еще может угрожать гражданскому населению и критически важной инфраструктуре Украины массированными атаками.



В отчете ISW говорится, что промышленность РФ изготовила гораздо меньше стратегических ракет по сравнению с довоенными запасами. То есть, Россия не мобилизовала свою военную промышленность.



"Страна, как правило, увеличивает производство ракет и других систем оружия и боеприпасов перед тем, как начать большую войну, и, как правило, переводит свою военную промышленность на военное положение после начала боевых действий. Россия не сделала ни одного, ни второго", - пишут аналитики.



Однако, аналитики считают, что несмотря на уменьшение количества ракет, Россия все еще способна на масштабные атаки.



"Нынешний уровень истощения российских военных стратегических ракетных систем может ограничить частоту и масштабы проведения будущих массированных ракетных ударов по Украине. Однако россияне все еще будут продолжать масштабную кампанию обстрелов, угрожая гражданскому населению и критически важной инфраструктуре", - пишет ISW