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Работа ВСУ на южном направлении: удары по технике, мостам и понтонным переправам
10.09.2022 12:52 Алина Груднева

Работа ВСУ на южном направлении: удары по технике, мостам и понтонным переправам

Украинская авиация нанесла семь ударов по россиянам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 330 огневых задач.

 
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
 
В частности, работа велась по районам сосредоточения вооружения и техники, по понтонной переправе и мостам.
 
Были ликвидированы 75 россиян. Также уничтожено: 9 танков, 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц автобронетехники.
 
В Бериславском районе Херсонской области уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.

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