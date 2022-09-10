Работа ВСУ на южном направлении: удары по технике, мостам и понтонным переправам
Украинская авиация нанесла семь ударов по россиянам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 330 огневых задач.
Об этом сообщает оперативное командование Юг.
В частности, работа велась по районам сосредоточения вооружения и техники, по понтонной переправе и мостам.
Были ликвидированы 75 россиян. Также уничтожено: 9 танков, 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц автобронетехники.
В Бериславском районе Херсонской области уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.