



Работа ВСУ на южном направлении: удары по технике, мостам и понтонным переправам

Украинская авиация нанесла семь ударов по россиянам, а ракетно-артиллерийскими подразделениями выполнено свыше 330 огневых задач.

Об этом сообщает оперативное командование Юг.

В частности, работа велась по районам сосредоточения вооружения и техники, по понтонной переправе и мостам.

Были ликвидированы 75 россиян. Также уничтожено: 9 танков, 2 гаубицы "Мста-Б", 8 единиц автобронетехники.

В Бериславском районе Херсонской области уничтожен склад боеприпасов в Беляевке и паромная переправа в районе Львовского.