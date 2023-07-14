



Пытают и заставляют рыть окопы: РФ создала сеть тюрем для мирных украинцев

Согласно расследованию Associated Press, тысячи украинских граждан содержатся под стражей в России, Беларуси и на территориях Украины, аннексированных РФ, где с ними жестоко обращаются и у большинства из них нет никакого официального статуса.



По данным агентства, российские силы задерживают мирных жителей за незначительные проступки, например, если они говорили по-украински или просто находились на аннексированной территории. Многим из задержанных не предъявляют никаких обвинений, других обвиняют как террористов, комбатантов или лиц, “оказывающих сопротивление специальной военной операции”.



“Некоторые украинцы содержались под стражей несколько дней или недель, другие – больше года. Украинских граждан содержат в самых разных местах – от подвалов до камер в новых корпусах российских колоний”, – пишет AP.



По оценке агентства, основанной на данных бывших заключенных, а также украинских и российских правозащитников, в России и Беларуси расположено не менее 40 мест, где содержат украинцев, а на аннексированной территории Украины – еще 63. По оценке ООН на конец июня 2023 года, в России и Беларуси находились 37 таких объектов, на аннексированных территориях – 125. В некоторых местах украинцев держат вместе с российскими заключенными.



Многие бывшие заключенные, с которыми говорили журналисты AP, заявили, что по неизвестной причине их переводили с одного места заключения в другое, причем для этого использовались самолеты. Власти РФ в январе 2023 года поручили создать 24 исправительных колоний в аннексированных регионах Украины, их должны создать к 2026 году.



По данным AP, российские военные задействовали сотни задержанных украинцев для рабского труда, в том числе для рытья окопов и массовых захоронений.

В ООН сообщали, что заключенных украинцев используют как живой щит. В аннексированной части Запорожской области, пишет агентство, украинцы копали братскую могилу для погибших пленных, и когда один из них отказался это делать, его убили.



К украинским заключенным применяют пытки, в том числе бьют электрическим током, избивают и имитируют удушение, рассказали агентству все опрошенные украинцы, освободившиеся после российского заключения. По их словам, россияне применяли пытку, которую называли “позвонить маме” или “позвонить Байдену”: они присоединяли к телам заключенных электрические провода, ведущие к полевым телефонам или радиоприемникам.



Сотрудники ФСБ неоднократно допрашивали задержанных украинцев, рассказали бывшие заключенные. По их словам, заключенным связывали руки и ноги скотчем. На примерно сотне фотографий, предоставленных украинским следствием, видны орудия пыток, найденные в освобожденных районах Херсонской, Киевской и Харьковской областей.



Многие бывшие заключенные сообщили AP, что видели, как убивали других заключенных. По данным ООН на конец июня 2023 года, 91% заключенных “рассказал о пытках и жестоком обращении”. В заключении, по оценке ООН, казнили 77 мирных жителей, один человек умер от пыток.

Сколько именно гражданских лиц находится в заключении у российских сил, точно неизвестно. Правительство Украины установило, что более чем одной тысяче мирных жителей предъявили обвинения.



Глава правозащитной организации Gulagu.net Владимир Осечкин считает, что в России в заключении находятся не менее четырех тысяч человек, еще столько же – на аннексированных территориях.



Всего в плену могут находиться около 10 тысяч мирных жителей Украины, сообщил Александр Кононенко, представитель украинского координационного штаба по обмену пленными. Россия не признает, что держит в плену гражданских лиц. При этом мирных жителей часто используют при обмене пленными с Украиной.