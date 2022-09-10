



Пятая встреча в формате "Рамштайн": подробности

На авиабазе "Рамштайн" состоялась пятая встреча стран-союзников, которые поддерживают Украину в войне против РФ.



Представители более 50 стран во время встречи обсуждали, что они могут сделать для улучшения обороны и безопасности Украины, сообщает издание "Голос Украины".



В частности, США объявили о стратегии долговременной вооруженной поддержки в размере 675 миллионов долларов, НАТО - о "зимнем пакете" помощи. (речь идет, прежде всего, о снаряжении).



Кроме этого, Германия пообещала обучение по разминированию, а Норвегия - предоставить 160 ракет.



