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Пятая встреча в формате "Рамштайн": подробности
10.09.2022 21:18 Ольга Белозерова

Пятая встреча в формате "Рамштайн": подробности

На авиабазе "Рамштайн" состоялась пятая встреча стран-союзников, которые поддерживают Украину в войне против РФ. 

Представители более 50 стран во время встречи обсуждали, что они могут сделать для улучшения обороны и безопасности Украины, сообщает издание "Голос Украины"

В частности, США объявили о стратегии долговременной вооруженной поддержки в размере 675 миллионов долларов, НАТО - о "зимнем пакете" помощи. (речь идет, прежде всего, о снаряжении).

Кроме этого, Германия пообещала обучение по разминированию, а Норвегия - предоставить 160 ракет.

 

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