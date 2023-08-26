



Пятая часть российских военных сдаются в плен добровольно

Около 20% российских военных сдались в плен добровольно. Об этом заявил начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью изданию “Крым.Реалии”, опубликованном 25 августа.



“Это где-то 20% точно. Просто там “мне страшно, я ничего не хочу”, – заявил глава ГУР, отметив, что “обменный фонд” у Украины намного меньше, чем у россиян.



“Потому что в первые дни вторжения Россия нахватала здесь страшное количество заложников, в том числе гражданских, пенсионеров из силовых структур, просто людей, которых они считали опасными для себя, и так далее. Поэтому наши цифры, к сожалению, ниже. Надо это понимать. И, к сожалению, я думаю, догнать эти цифры мы не сможем”, – объяснил Буданов.



Точное количество российских пленных разведчик не назвал, сославшись на государственную тайну.