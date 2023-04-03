



Пять украинских городов вошли в сотню самых опасных городов Европы

Украинские города Одесса, Днепр, Харьков, Киев, Львов вошли в сотню самых опасных городов Европы по уровню преступности. Об этом сообщает глобальная база данных Numbeo. При этом, Одесса оказалась на 22 месте, Днепр - на 26, Харьков - на 37 строчке, Киев - 51 и Львов - на 74 позиции.



Опасней всего оказалось в английском Брэдфорде. Он занял в рейтинге первую позицию. В тройку также вошел французский Марсель. Он занимает второе место. Наконец на третьем месте - итальянская Катания.



Наиболее спокойными городами с точки зрения "разгула преступности" оказали испанский Сан Себастьян, швейцарские Берн и Цюрих.



Украина поднялась с 51 на 37 место в Глобальном индексе мягкой силы. Украина таким образом за последний год достигла наибольшего прогресса в рейтинге, состоящем из 121 страны.

