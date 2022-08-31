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Пьяные российские солдаты в Херсоне расстреляли офицеров ФСБ
31.08.2022 15:17 Аркадий Бочаровский

Пьяные российские солдаты в Херсоне расстреляли офицеров ФСБ

Известный журналист Майкл Вайс добыл документы Следственного комитета России о столкновении российских военнослужащих с офицерами ФСБ в городе Херсон.

Инцидент произошел 19 июня. Три офицера ФСБ - Якубинский, Привалов и Бородин зашли в кафе  Еда. Топи на улице Ушакова в Херсоне.

Два сержанта 8-го артполка Черноморского флота, Обухов и Судин, “бездельничали и распивали спиртные напитки в кафе”.

Офицеры ФСБ сделали им выговор. В ответ Обухов начал стрелять в пол перед ними. Привалов попытался отобрать его пистолет, но в этот момент Судин открыл огонь на поражение короткими очередями из Калашникова. Привалов и Якубинский открыли ответный огонь.

Обухов, Привалов и Якубинский “скончались на месте”. Бородин и Судин были госпитализированы с ранениями.

Инцидент теперь расследуется следователем по особо важным делам СК майором юстиции Савченко.
 

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