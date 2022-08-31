Пьяные российские солдаты в Херсоне расстреляли офицеров ФСБ
Известный журналист Майкл Вайс добыл документы Следственного комитета России о столкновении российских военнослужащих с офицерами ФСБ в городе Херсон.
Инцидент произошел 19 июня. Три офицера ФСБ - Якубинский, Привалов и Бородин зашли в кафе Еда. Топи на улице Ушакова в Херсоне.
Два сержанта 8-го артполка Черноморского флота, Обухов и Судин, “бездельничали и распивали спиртные напитки в кафе”.
Офицеры ФСБ сделали им выговор. В ответ Обухов начал стрелять в пол перед ними. Привалов попытался отобрать его пистолет, но в этот момент Судин открыл огонь на поражение короткими очередями из Калашникова. Привалов и Якубинский открыли ответный огонь.
Обухов, Привалов и Якубинский “скончались на месте”. Бородин и Судин были госпитализированы с ранениями.
Инцидент теперь расследуется следователем по особо важным делам СК майором юстиции Савченко.