



Пьяные российские солдаты в Херсоне расстреляли офицеров ФСБ

Известный журналист Майкл Вайс добыл документы Следственного комитета России о столкновении российских военнослужащих с офицерами ФСБ в городе Херсон.



Инцидент произошел 19 июня. Три офицера ФСБ - Якубинский, Привалов и Бородин зашли в кафе Еда. Топи на улице Ушакова в Херсоне.



Два сержанта 8-го артполка Черноморского флота, Обухов и Судин, “бездельничали и распивали спиртные напитки в кафе”.



Офицеры ФСБ сделали им выговор. В ответ Обухов начал стрелять в пол перед ними. Привалов попытался отобрать его пистолет, но в этот момент Судин открыл огонь на поражение короткими очередями из Калашникова. Привалов и Якубинский открыли ответный огонь.



Обухов, Привалов и Якубинский “скончались на месте”. Бородин и Судин были госпитализированы с ранениями.



Инцидент теперь расследуется следователем по особо важным делам СК майором юстиции Савченко.

