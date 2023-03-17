



Путину грозит арест в 123 странах мира

Решение суда Гааги выдать ордер на арест российского диктатора Владимира Путина существенно ограничивает его возможность находиться в других странах мира.



Об этом написал руководитель Офиса президента Украины Андрей Ермак в своем Telegram.



Как отмечает чиновник, согласно решению суда, теперь Путина обязаны арестовать в 123 странах мира, которые ратифицировали Римский статут или признают юрисдикцию Международного уголовного суда.



В списке таких стран находятся государства Европы, вся Южная Америка, часть Африки и Азии.



Странами, которые признают юрисдикцию суда, являются и партнеры России, например, Венесуэла, Южно-Африканская республика, Центрально-Африканская республика, Таджикистан.



Ранее сегодня Международный уголовный суд выдал ордер на арест Путина по обвинению в незаконной депортации украинцев.



