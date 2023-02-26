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Путин: Запад хочет ликвидировать Россию
26.02.2023 14:28 Ирина Демьянова

Путин: Запад хочет ликвидировать Россию

Президент  РФ Владимир Путин заявил, что у России нет другого выбора, кроме как учитывать ядерный потенциал НАТО, поскольку военный альянс во главе с США стремится к поражению России.

"В сегодняшних условиях, когда все ведущие страны НАТО объявили своей главной целью нанесение нам стратегического поражения, чтобы, как говорится, пострадал наш народ, как можно в этих условиях игнорировать их ядерный потенциал?" - сказал Путин в интервью государственному телеканалу "Россия 1", сообщает ТАСС.

Запад, сказал Путин, хочет ликвидировать Россию. По его мнению, НАТО применит ядерное оружие для поражения российских вооруженных сил.
"Цель у них одна: развалить бывший Советский Союз и его основную часть — Российскую Федерацию", — сказал Путин, сообщает ТАСС.

Запад, по его словам, был косвенным соучастником "преступлений", совершенных Украиной.

 

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