



Путин: "Воссоединение РФ и Донбасса должно было произойти раньше"

Президент РФ Владимир Путин заявил, что "воссоединение" РФ с Донбассом должно было произойти раньше, но Россия якобы надеялась на то, что Донецк и Луганск смогут воссоединиться с Украиной.



Такое заявление лидер РФ сделал на встрече с "матерями российских военных", сообщает ТАСС.



"Что касается 2014 года, конечно, задним числом мы все умны, но исходили из того, что может быть удастся договориться, и Луганск, Донецк, как-то в рамках Минских договоренностей смогут воссоединиться с Украиной. Мы искренне к этому шли, но мы не чувствовали до конца настроения людей, до конца невозможно было понять, что там происходит. Теперь, наверное, стало очевидным, что это воссоединение должно было произойти раньше. Может быть, и не было бы столько потерь среди мирных граждан, не было бы столько погибших под обстрелами детей", - сказал президент РФ.