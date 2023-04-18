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Путин - в районе боевых действий в Херсонской области
18.04.2023 08:35 Аркадий Бочаровский

Путин - в районе боевых действий в Херсонской области

Президент России Владимир Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток» в Херсонской области и ЛНР соответственно, где заслушал доклады командующих Михаила Теплинского, Олега Макаревича и Александра Лапина.

На встрече в штабе группировки «Днепр» президент подарил военнослужащим икону Спаса Нерукотворного. Между объектами глава государства перемещался на вертолете.

Президент России Владимир Путин прибыл в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.

Как сообщается, в ходе посещения Путину представили доклады высокопоставленные военные.

«Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ, командующего группировкой войск «Днепр» и других военачальников», - говорится в сообщении.

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