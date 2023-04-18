



Путин - в районе боевых действий в Херсонской области

Президент России Владимир Путин посетил штабы группировок «Днепр» и «Восток» в Херсонской области и ЛНР соответственно, где заслушал доклады командующих Михаила Теплинского, Олега Макаревича и Александра Лапина.



На встрече в штабе группировки «Днепр» президент подарил военнослужащим икону Спаса Нерукотворного. Между объектами глава государства перемещался на вертолете.



Президент России Владимир Путин прибыл в Херсонскую область и посетил штаб группировки войск «Днепр», сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу президента.



Как сообщается, в ходе посещения Путину представили доклады высокопоставленные военные.



«Владимир Путин в штабе группировки войск «Днепр» в Херсонской области заслушал доклады командующего ВДВ, командующего группировкой войск «Днепр» и других военачальников», - говорится в сообщении.