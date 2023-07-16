



Зеркальные действия: Путин угрожает Киеву кассетными бомбами

Президент РФ Владимир Путин предупредил, что Россия имеет “достаточный запас” кассетных бомб и оставляет за собой право использовать их в качестве возмездия против украинских сил после того, как Вашингтон поставил Киеву широко запрещенные боеприпасы.



Угроза российского президента в интервью государственному телевидению прозвучала после того, как глава эстонской разведки заявил, что Украина находится на грани крупного прорыва в контрнаступлении после уничтожения кремлевских командных пунктов и завоевания позиций под Бахмутом.



"В России достаточный запас различного рода кассетных боеприпасов. До сих пор мы этого не делали, не применяли, и у нас не было такой необходимости, несмотря на известную нехватку в определенный период времени и у нас тоже боеприпасов, но мы этого не делали. Конечно, если они будут применяться против нас, мы оставляем за собой право на зеркальные действия",

— заявил Путин.