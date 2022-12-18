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Путин трижды откладывал вторжение в Украину - разведка
18.12.2022 21:38 Ольга Белозерова

Путин трижды откладывал вторжение в Украину - разведка

Президент РФ Владимир Путин три раза откладывал и переносил наступление на Украину, в последний раз это произошло в середине февраля.

Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию Bild.

По его словам, Путин несколько раз обсуждал "день Х" с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.

Скибицкий подчеркнул, что ФСБ подталкивала Герасимова к атаке и настаивала на наступлении. Представитель украинской разведки отметил, что Герасимов поддался давлению, но недооценил ситуацию.

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