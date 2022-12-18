



Путин трижды откладывал вторжение в Украину - разведка

Президент РФ Владимир Путин три раза откладывал и переносил наступление на Украину, в последний раз это произошло в середине февраля.



Об этом заявил представитель Главного управления разведки минобороны Украины генерал Вадим Скибицкий в интервью изданию Bild.



По его словам, Путин несколько раз обсуждал "день Х" с начальником Генштаба Валерием Герасимовым и министром обороны Сергеем Шойгу.



Скибицкий подчеркнул, что ФСБ подталкивала Герасимова к атаке и настаивала на наступлении. Представитель украинской разведки отметил, что Герасимов поддался давлению, но недооценил ситуацию.