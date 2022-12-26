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Путин: Россия готова к переговорам о прекращении войны на Украине
26.12.2022 10:40 Наталья Богинская

Путин: Россия готова к переговорам о прекращении войны на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в интервью государственному телевидению, что Россия “готова договориться о каких-то приемлемых результатах со всеми участниками этого процесса”.

“Это не мы отказываемся от переговоров, это они”, – добавил Путин.

Президент также повторил, что у Москвы “нет другого выбора”», и сказал, что, по его мнению, Кремль “действует в правильном направлении”.
“Мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан, нашего народа”, – сказал он.

Несмотря на заявления Путина, атаки на Украину продолжаются. В субботу в результате нападения российских войск на южный город Херсон, отбитый украинскими войсками в прошлом месяце, десятки человек погибли и получили ранения.

Заявление Путина прозвучало через несколько дней после исторического визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.
На следующий день после визита Россия обвинила Украину и США в том, что они игнорируют ее опасения.

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