



Путин: Россия готова к переговорам о прекращении войны на Украине

Президент России Владимир Путин заявил в интервью государственному телевидению, что Россия “готова договориться о каких-то приемлемых результатах со всеми участниками этого процесса”.



“Это не мы отказываемся от переговоров, это они”, – добавил Путин.



Президент также повторил, что у Москвы “нет другого выбора”», и сказал, что, по его мнению, Кремль “действует в правильном направлении”.

“Мы защищаем наши национальные интересы, интересы наших граждан, нашего народа”, – сказал он.



Несмотря на заявления Путина, атаки на Украину продолжаются. В субботу в результате нападения российских войск на южный город Херсон, отбитый украинскими войсками в прошлом месяце, десятки человек погибли и получили ранения.



Заявление Путина прозвучало через несколько дней после исторического визита президента Украины Владимира Зеленского в Вашингтон.

На следующий день после визита Россия обвинила Украину и США в том, что они игнорируют ее опасения.