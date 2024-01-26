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Путин рассказал, сколько россиян воюет в Украине
26.01.2024 17:57 Алина Груднева

Путин рассказал, сколько россиян воюет в Украине

В войне в Украине участвуют около 600 тысяч российских военных.

Такое заявление сделал президент РФ Владимир Путин 26 января.

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"Наверное, есть вопросы, которые требуют дополнительного внимания, решения, что-то нужно донастраивать всегда, потому что и зона боевых действий большая - почти 2 тыс. км, и в зоне боевых действий находятся свыше 600 тысяч человек. Механизм огромный", - сказал он.

Также Путин в очередной раз объявил о том, что РФ "добьется реализации поставленных задач и целей" в Украине.
 

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