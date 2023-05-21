Новости » События в Украине
Путин поздравил со "взятием Бахмута"
21.05.2023 06:27 Аркадий Бочаровский

Путин поздравил со "взятием Бахмута"

Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ со взятием Бахмута, сообщили в пресс-службе Кремля.

Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ занят Бахмут.

"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе.
"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы