



Путин поздравил со "взятием Бахмута"

Президент России Владимир Путин поздравил группу "Вагнер" и военных ВС РФ со взятием Бахмута, сообщили в пресс-службе Кремля.



Ранее Минобороны России сообщило, что в результате наступательных действий штурмовиков "Вагнера" при поддержке артиллерии и авиации "Южной" группировки войск ВС РФ занят Бахмут.



"Владимир Путин поздравляет штурмовые отряды "Вагнер", а также всех военнослужащих подразделений ВС РФ, которые оказывали им необходимую поддержку и прикрытие флангов, с завершением операции по освобождению Артемовска", - сообщили в пресс-службе.

"Все отличившиеся будут представлены к государственным наградам", - отметили в Кремле.