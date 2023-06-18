



Путин показал африканским лидерам договор о нейтралитете Украины

Президент России Владимир Путин на переговорах с лидерами африканских стран 17 июня продемонстрировал документ, названный им "Договором о нейтралитете Украины". По его утверждению, соглашение было подготовлено на переговорах Москвы и Киева в Стамбуле в начале войны в 2022 году. Он заявляет, что подписание документа было сорвано Украиной.



По словам Путина, документ назывался "Договор о постоянном нейтралитете и гарантиях безопасности Украине" и состоял из 18 статей. В приложении указан максимальный размер украинской армии.



"Мы не отказывались от переговоров. Отказалась украинская сторона", — заявил он. По его словам, это произошло после отвода российских войск от Киева.



В кадр попал листок с приложения к договору о постоянном нейтралитете и гарантий безопасности Украины.



Требования России:



- Танки - 342

- ББМ - 1029

- Орудия НА - 519

- Минометы - 147

- ПЗРК - 608

- Боевые вспомогательные самолеты - 102

- Численность войск 85 000



Встреча российской и украинской делегаций в Стамбуле состоялась в марте 2022 года. Тогда утверждалась, что Киев передал Москве свой проект договора о нейтральном статусе Украины и международных гарантиях её безопасности. Утверждалось, что среди гарантов должна была быть и Россия.

В конце марта российские войска отступили от столицы Украины Киева, куда прорвались в начале вторжения. Через несколько дней президент Украины Владимир Зеленский обвинил Россию в геноциде — на освобождённых территориях, в частности, в городе Буча под Киевом, были обнаружены следы военных преступлений, в том числе убийств и изнасилований российскими военными мирных жителей.



Переговорные позиции в марте 2022 года, показанные Президентгм Путиным по вооруженным силам Украины



18+ НАСТОЯЩИЙ МАТЕРИАЛ (ИНФОРМАЦИЯ) ПРОИЗВЕДЁН, РАСПРОСТРАНЕН И (ИЛИ) НАПРАВЛЕН ИНОСТРАННЫМ АГЕНТОМ ВЕНЕДИКТОВЫМ АЛЕКСЕЕМ АЛЕКСЕЕВИЧЕМ pic.twitter.com/MDxmWY7pIE — aavst2055 (@aavst20551) June 17, 2023

Лидеры африканских стран, с которыми Путин встречался 17 июня в Санкт-Петербурге, прибыли в Украину, а затем в Россию с предложением миссии мира. Как сообщало агентство Reuters, они подготовили план укрепления доверия между Москвой и Киевом, призванный создать почву для переговоров между странами.16 июня план отверг президент Украины Владимир Зеленский. Он заявил, что переговоры невозможны, пока Россия не выведет войска с территории страны. 17 июня Путин заявил, что Москва "открыта к диалогу", но к нему не готова Украина.Мирный план Украины, который представил мировому сообществу Зеленский, предусматривает вывод войск, выплату репараций и суд над военными преступниками. На конференции в мае верховный представитель Европейского союза по иностранным делам Жозеп Боррель заявлял, что предложения Киева — единственные, которые можно назвать мирным планом. В поддержку этой "формулы мира" высказывались также представители США и других западных стран.