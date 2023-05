Путин не планирует прекращать войну: ЕС прокомментировал атаки по Москве и Киеву

Евросоюз призвал Россию не использовать атаки беспилотников на Москву для дальнейшей эскалации конфликта. С таким заявлением выступил официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Петер Стано.



“Мы не должны комментировать это, у нас нет информации об источниках, деталей произошедшего. Я могу лишь повторить настоятельный призыв ЕС к России не использовать такой инцидент для эскалации незаконной агрессии против Украины", – процитировало его РИА Новости.



Представитель ЕС также заявил 30 мая, что последние воздушные атаки России по Украине показывают, что “Москва продолжает неизбирательно терроризировать украинских гражданских лиц, указав на то, что Киев испытал три волны атак российских ракет и дронов в течение последних 24 часов.



“Это в дополнение к ежедневным неразборчивым обстрелам и бомбардировкам Россией населенных пунктов вблизи линии фронта на востоке страны”, – напомнил Стано.



Эти обстрелы, отметил спикер, бьют по жилым домам и приводят к жертвам среди мирных жителей.



“Россия продолжает неизбирательно терроризировать гражданское население Украины бесчеловечным и варварским способом. И это четкий ответ Путина всем желающим мирного процесса. Эти атаки показывают, что Путин не планирует всерьез прекращать свою войну и хочет продолжать эскалацию против украинского народа”, – подытожил Стано.

