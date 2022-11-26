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Путин лично звонит участникам "спецоперации" в Украине
26.11.2022 09:15 Ольга Белозерова

Путин лично звонит участникам "спецоперации" в Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями солдат, воюющих в Украине, признался, что напрямую говорит с некоторыми участниками "специальной военной операции" по телефону.

Об этом сообщает агентство ТАСС.

Путин отметил, что его звонки были неожиданностью для солдат, которые воюют в Украине. 

"Когда я с ними иногда говорю - я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня", - заявил Путин. 

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