



Путин лично звонит участникам "спецоперации" в Украине

Президент России Владимир Путин во время встречи с матерями солдат, воюющих в Украине, признался, что напрямую говорит с некоторыми участниками "специальной военной операции" по телефону.



Об этом сообщает агентство ТАСС.



Путин отметил, что его звонки были неожиданностью для солдат, которые воюют в Украине.



"Когда я с ними иногда говорю - я по телефону с некоторыми говорил, напрямую с ребятами прямо. Во всяком случае, я говорил с теми, кто меня так же удивлял своим настроением, своим отношением к делу. Они не ожидали этих звонков от меня", - заявил Путин.