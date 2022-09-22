



Путин лично приказывает генералам

Президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно действующим генералам.



Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники.



Как отмечается, это весьма необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, по словам источников, намекает на неэффективную командную структуру, мешающую войне России с самого начала.



Один из источников заявил, что на перехватах данных разведки зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на родине на решения, принимаемые Москвой.



Источники утверждают, что "есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками", пытающимися договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей.





