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Путин лично приказывает генералам
22.09.2022 21:15 Ольга Белозерова

Путин лично приказывает генералам

Президент России Владимир Путин сам дает указания непосредственно действующим генералам.

Об этом сообщает CNN со ссылкой на источники. 

Как отмечается, это весьма необычная тактика управления в современных вооруженных силах, которая, по словам источников, намекает на неэффективную командную структуру, мешающую войне России с самого начала.

Один из источников заявил, что на перехватах данных разведки зафиксировано, как российские офицеры спорят между собой и жалуются друзьям и родственникам на родине на решения, принимаемые Москвой.

Источники утверждают, что "есть серьезные разногласия по стратегии с военачальниками", пытающимися договориться о том, на чем сосредоточить свои усилия для укрепления оборонительных рубежей.


 

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