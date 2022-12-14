Новости » События в Украине
Путин до конца года встретится с "лидерами" захваченных украинских областей
14.12.2022 08:28 Ольга Белозерова

Путин до конца года встретится с "лидерами" захваченных украинских областей

Президент РФ Владимир Путин до конца 2022 года встретится с "лидерами" захваченных российскими войсками областей Украины - Луганской, Донецкой, Запорожской и Херсонской.

Встреча запланирована на 20 декабря. Об этом сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на источники, близкие к администрации российского президента и Госдуме.

Отмечается, что в последний раз Путин лично встречался с "главами" захваченных областей еще в сентябре, в день подписания договоров о принятии новых регионов в состав России.  Тогда в Москву приезжали "главы" "ДНР" (Денис Пушилин), "ЛНР" (Леонид Пасечник), Запорожской области (Евгений Балицкий) и Херсонской области (Владимир Сальдо). Все они получили статус "врио руководителей" регионов.

По информации "Ведомостей", на предстоящей встрече с Путиным "главы" "новых регионов", скорее всего, будут обсуждать открытие на территориях представительств федеральных территориальных органов власти.

 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы