



Путин действует методами Сталина, уничтожая продовольствие в Украине, - СМИ

Россия продолжает систематически атаковать продовольственную инфраструктуру Украины, уничтожая зерно.



Военный аналитик Юлиан Рёпке прокомментировал удар по речным портам на юге Одесской области.



"Россия продолжает систематически атаковать продовольственную инфраструктуру Украины. Прошлой ночью она атаковала порт на крайнем юго-западе страны, снова уничтожив зерно. Путин идет по стопам Сталина с его печально известным красным террором", - цитирует Рёпке BILD.



Как сообщал Mignews.ua, в ночь на понедельник, 24 июля, российские оккупанты атаковали иранскими беспилотниками речные порты Украины на Дунае у границы с Румынией.



Большинство дронов удалось сбить, но некоторые достигли цели. Ранены несколько портовых работников, разрушен ангар с зерном, повреждены резервуары для хранения грузов.



Напомним, что Голодомор в Украине был организован Сталиным и его окружением как часть войны против украинским народов. В Украине от массового голода умерло по меньшей мере 3,9 млн человек.



Многие страны признали Голодомор в Украине 1932-33 годов - геноцидом украинской нации.