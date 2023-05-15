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Пушилин: ВСУ перешли в наступление по всей линии фронта
15.05.2023 10:50 Аркадий Бочаровский

Пушилин: ВСУ перешли в наступление по всей линии фронта

Украинские войска активизировались по всей линии фронта в зоне СВО, заявил в эфире телеканала Россия 24 "врио главы Донецкой Народной Республики" Денис Пушилин. Однако, по его словам, это не похоже на полноценное контрнаступление. Он подчеркнул, что ситуация находится под контролем российских сил.
"Мы видим действительно активизацию по всей линии соприкосновения. Это еще не то контрнаступление, о котором очень много говорится. Мы видим, что противник пытается прощупать наши позиции, пытается вести разведку боем на каких-то участках. В целом ситуация под контролем", — сказал Пушилин.

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