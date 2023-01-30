



Пушилин: украинские войска закрепились в Угледаре



"Врио главы ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление.



«Противник не получает пока приказа на отступление, соответственно, у него было время закрепиться, и с учётом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.



Также Пушилин заявил о закреплении российских сил в восточной части Угледара.