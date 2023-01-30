Новости » События в Украине
Пушилин: украинские войска закрепились в Угледаре
30.01.2023 12:17 Аркадий Бочаровский

Пушилин: украинские войска закрепились в Угледаре


"Врио главы ДНР" Денис Пушилин заявил, что украинские войска закрепились в Угледаре и пока не получали приказа на отступление.

«Противник не получает пока приказа на отступление, соответственно, у него было время закрепиться, и с учётом большого количества промышленных объектов и высотных сооружений, конечно же, мы предполагаем, что противник будет упираться», — сказал Пушилин в эфире телеканала «Россия 24». Его слова приводит РИА Новости.

Также Пушилин заявил о закреплении российских сил в восточной части Угледара.

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы