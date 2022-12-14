



Пушилин требует “освободить” Одессу и Чернигов



Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.



По словам Пушилина, на данный момент ВС России сконцентрированы для освобождения Донецкой Народной Республики.



«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населённые пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдёмся», — заявил он.



Пушилин отметил, что «по срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно».

