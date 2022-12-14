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Пушилин требует “освободить” Одессу и Чернигов
14.12.2022 15:56 Аркадий Бочаровский

Пушилин требует “освободить” Одессу и Чернигов


Одесса и Чернигов должны быть освобождены, но называть сроки сейчас неправильно, заявил в интервью РИА Новости врио главы ДНР Денис Пушилин.

По словам Пушилина, на данный момент ВС России сконцентрированы для освобождения Донецкой Народной Республики.

«Если брать другие русские города — Чернигов и Одессу, другие населённые пункты, которые, я считаю, должны быть освобождены, я думаю, мы без этого не обойдёмся», — заявил он.

Пушилин отметил, что «по срокам говорить, наверное, здесь будет сейчас неправильно».
 

 

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