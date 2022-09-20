



Пушилин: союзные силы перешли от обороны к продвижению вперед

"Союзные войска продвигаются в направлении Артемовска (Бахмута) в жилые кварталы и в районе местного завода шампанских вин" - Об этом сообщил глава Донецкой народной республики (ДНР) Денис Пушилин в эфире канала «Соловьев Live».



«Что касается артемовского направления, то там союзные силы уже с оборонительных позиций на окраинах Артемовска перешли к новой стадии, то есть уже выдвигаются в жилые кварталы, и также уже есть определенное продвижение в районе Артемовского завода шампанских вин», – заявил руководитель республики.



Он также подчеркнул, что союзные войска ведут наступление на горловском направлении, а также есть продвижения в районе населенных пунктов Зайцево и Майорское.