



Просят еду и обогреватели: подробности панического бегства из Сватово и Купянска

Силы РФ и коллаборанты в панике покидают оккупированное Сватово Луганской области.

По данным УНИАН, об этом сообщил российский военкор Кирилл Имашев.

Он подчеркнул, что на выезде из города сформировалась колонна из гражданских автомобилей.

В украинских СМИ отметили, что это свидетельствует о том, что РФ готовится к освобождению Сватово украинцами в ближайшее время.

Также в панике бегут коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с РФ в Купянске, Балаклеи и Изюме Харьковской области.

Российские военкоры просят привозить обогреватели, еду и воду на "пункты пропуска".