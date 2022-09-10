Украина лишает активов Россию: новое решение правительства
Новости » События в Украине
Просят еду и обогреватели: подробности панического бегства из Сватово и Купянска
10.09.2022 15:35 Алина Груднева

Просят еду и обогреватели: подробности панического бегства из Сватово и Купянска

Силы РФ и коллаборанты в панике покидают оккупированное Сватово Луганской области.

 
По данным УНИАН, об этом сообщил российский военкор Кирилл Имашев.
 
Он подчеркнул, что на выезде из города сформировалась колонна из гражданских автомобилей.  
 
В украинских СМИ отметили, что это свидетельствует о том, что РФ готовится к освобождению Сватово украинцами в ближайшее время.
 
Также в панике бегут коллаборанты, согласившиеся на сотрудничество с РФ в Купянске, Балаклеи и Изюме Харьковской области.
 
Российские военкоры просят привозить обогреватели, еду и воду на "пункты пропуска". 

Читайте нас в Telegram
ПОДЕЛИТЬСЯ
ВСЕ ПО ТЕМЕ
КОММЕНТАРИИ
ВСЕ за 24 часа
Лента новостей
НОВОСТИ ПАРТНЕРОВ
ЗНАКОМСТВА
МЫ НА FACEBOOK




Опросы