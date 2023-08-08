



Прорыв первой линии обороны россиян на юге: как продвигаются ВСУ

Вооруженные силы Украины продвигаются вперед после прорыва первой линии обороны россиян на южных участках. Однако информация о достижениях передается осторожно, дозированно с тем, чтобы обеспечить безопасность украинских защитников. Об этом заявила глава Объединенного координационного пресс-центра Сил обороны на юге Украины Наталья Гуменюк в рамках Национального телемарафона.



"Да. Но эта работа достаточно сложная. Это только первый этап, когда прорывается линия обороны. После этого нужно закрепиться на тех участках и обеспечить безопасность для подразделений, совершивших тот же прорыв. Поэтому здесь новости могут быть несколько замедлены", - сказала Гуменюк, отвечая на вопрос, удается ли ВСУ развить успехи после прорыва первой линии обороны противника на отдельных участках фронта.



Однако она подчеркнула, что нужно помнить, что этим стоит большая и тяжелая работа.



По словам Гуменюк, продвижение идет, но сообщается о нем дозировано, чтобы сохранить жизнь наших защитников.