



Пропагандистская армия: В Мелитополе пенсионерки сформировали “отряд Путина”

В оккупированном Мелитополе Запорожской области россияне усилили пропагандистскую кампанию, к которой привлекают и молодежь, и пожилых людей. Об этом сообщил мэр Мелитополя Иван Федоров в Telegram.



“Россияне на оккупированных территориях запустили пропагандистскую машину на полную – зомбируют и старых, и малых. Создают новые и новые пропагандистские медиа, чтобы рассказывать, как хорошо живется в оккупации. Отжали типографию, чтобы печатать свои агитки. Каждому предлагают бесплатный пакет телевизионного оборудования, чтобы смотреть только российские “обязательные“ телеканалы”, – написал он.



По данным Федорова, с целью “промывки мозгов”, детей отправляют в лагеря, где вместо отдыха заставляют учить историю России. Молодежь загоняют в милитарные организации и молодежные центры, которые занимаются “патриотическим воспитанием и пропагандой”.



“Не стесняются привлекать и пожилых людей”, – подчеркнул мэр, сообщив, что в Мелитополе создали “отряд Путина” из пенсионерок, которые ходят на все мероприятия и пропагандируют “русский мир”.