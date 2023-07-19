



Про-российские каналы: взрывы на полигоне - из-за сбитых беспилотников





“Крымский канал” в телеграм сообщает: “Поправочка: источник сообщил, что в Кировском районе пожар на полигоне из-за сбитых беспилотников”.



Накануне российский гауляйтер Крыма Аксенов сообщил, что на востоке Крыма силы противовоздушной обороны сбили девять беспилотников, еще 19 дронов были подавлены средствами РЭБ. По данным Минобороны, при попытке атаковать Крым средствами ПВО были уничтожены 17 украинских БПЛА, 11 — подавлены средствами радиоэлектронной борьбы и, «не достигнув цели, потерпели крушение».



В социальных сетях также появилась вермсия о том, что удары по складам боеприпасов были нанесены украинскими ракетами "Гром".