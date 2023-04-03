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Пригожин заявил, что над администрацией Бахмута поднят российский флаг
03.04.2023 08:17 Ирина Демьянова

Пригожин заявил, что над администрацией Бахмута поднят российский флаг

Глава российской группы наемников “Вагнер” Евгений Пригожин заявил поздно вечером в воскресенье, что его силы подняли российский флаг над административным зданием города Бахмут в Украине.

“С юридической точки зрения Бахмут взят, — заявил Пригожин в аудиообращении, опубликованном его пресс-службой в мессенджере Telegram. - Противник сосредоточен в западных районах”.

Агентство Reuters не смогло провести независимую проверку сообщения. Пригожин и раньше делал несколько преждевременных заявлений об успехе.
 
 

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