



Пригожин: ВСУ начнут контрнаступление, ликвидировав ЧВК "Вагнер"

Основатель частной военной компании "Вагнер" Евгений Пригожин заявил, что Вооруженные силы Украины начнут контрнаступления тогда, когда ликвидируют его ЧВК, сообщила пресс-служба Пригожина.



"Для этого надо втянуть ЧВК в Артемовск, обрезать фланги и дальше двигаться. А ЧВК "Вагнер" должна иметь достаточное количество вооружения и боеприпасов, чтобы заскочить в Артемовск, выровнять линию фронта, закрепиться и дальше встречать контрнаступление ВСУ", - сказал Пригожин, используя советское название украинского города Бахмут.



Он добавил, что боеприпасы и оружие ЧВК также нужно, чтобы оказать поддержку российским силам на данном направлении.



По его словам, взятие Бахмута не приведет к тому, что ВСУ отменят свое контрнаступление.